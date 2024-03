Ranieri elogia Gaetano | «Ha grande tecnica e visione di gioco | sa inquadrare la porta»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 9 marzo 2024)ha trovato un alleato per la lotta salvezza in. Da quando il centrocampista è arrivato al Cagliari ha segnato già inciso molto sulla squadra. Sky ha chiesto ase l’arrivo diè da considerare come un regalo, dato il contributo che sta apndo alla squadra. «hadi. Sa saltare l’uomo, sa vedere i suoi compagni e cosa non da poco, inquadra la».: «L’ho sostituito per un leggero risentimento all’adduttore» Come sta? (ndrlo ha sostituito al 45?). «L’ho sostituito perché aveva un leggerissimo risentimento all’adduttore, adesso vedremo in settimana quanto era leggerissimo e quanto ...