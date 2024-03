Ramadan | come rispettare il mese sacro

(Di sabato 9 marzo 2024) Digiuno e purificazione, ecco che cosa i musulmani sono chiamati a fare per seguire i dettami di questo momento

Israele fissa il Ramadan come termine per l’offensiva a Rafah - Hamas : “No limitazioni - mobilitatevi”. Ultimi aggiornamenti sulla guerra Hamas - Israele di oggi, lunedì 19 febbraio: secondo il ministro israeliano Benny Gantz, Israele lancerà un'offensiva contro ... (Leggi)

Il saluto di Zuppi per il Ramadan: "Prevalgano giustizia e pace": Il cardinale Zuppi invita alla condivisione e solidarietà tra cattolici e musulmani durante il Ramadan, sottolineando l'importanza di giustizia, pace e perdono, specialmente in contesti di conflitto ...ilrestodelcarlino

Modesta, ma festosa e sofisticata: la moda celebra il Ramadan 2024 con collezioni speciali: Con l’avvicinarsi del mese sacro per la comunità islamica, il Ramadan, il coefficiente glamour della modest fashion aumenta, perché molti marchi, tra cui i nomi più importanti del mondo luxury (come ...repubblica

A scuola il Ramadan diventa tortura: i bambini mussulmani costretti a guardare gli altri che mangiano: In una scuola di Milano nel mese di Ramadan, i bambini che seguono il digiuno islamico ... in caso di esami o interrogazioni ravvicinate o di competizioni sportive. Ma certo, decisioni come quelle ...gamberorosso