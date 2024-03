Rai Sport HD | Sci Alpino | Ciclismo Tirreno - Adriatico e Parigi - Nizza | Volley - Sabato 9 Marzo 2024

(Di sabato 9 marzo 2024) In vista del weekend,, Digital-News.it vi presenta la programmazioneiva della Rai. Sui canali Rai e su RaiHD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventiivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su RaiHD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.Tra novità e tradizione la stagione di Raidiretta da Jacopo Volpi (vicediretttori Auro Bulbarelli, Marco Lollobrigida, Riccardo Pescante, Massimiliano Mascolo e Stella Bruno) si appoggerà su tre capisaldi fondamentali. Il primo, gli eventi. A cominciare dal grande tennis della Coppa Davis e delle ATP finals, ...

EA Sports FC 24 SBC Rasmus Hojlund POTM Febbraio : Giocatore Del Mese Premier League. Rasmus Hojlund è il Player Of The Month del Mese di Febbraio della Premier League per la modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA Sports FC 24. ... (Leggi)

Volley Serie A1 Femminile 2023/2024 : la 24a giornata su Rai Sport - Sky Sport e VBTV. Sulla piattaforma streaming VBTV , sui canali Sky Sport (e in streaming su NOW) e in chiaro su Rai Sport (con Rai Play) torna lo spettacolo del Volley con la ... (Leggi)

Operaio di 28 anni cade da un'altezza di sei metri a Casoli : trasportato in eliambulanza a Pescara. Chieti - Un grave incidente si è verificato a Casoli , in provincia di Chieti, nella località di Guarenna, dove un giovane Operaio di 28 anni , impiegato da ... (Leggi)

"Linea Bianca" in Val Sarentino in Alto Adige: Una “perla” appartata: l’appuntamento di “Linea Bianca”, condotto da Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi con Lino Zani, in onda sabato 9 marzo alle 14.00 su Rai 1, sarà un viaggio in Val Sarentino, ...rai

Serie C: lunedì la gara in casa della capolista sarà trasmessa da rai Sport. Il Gubbio verso Cesena: Braglia si affida a Bernardotto e Di Massimo. Torna Udoh: Il Gubbio si prepara per la sfida contro il Cesena, puntando a riscattarsi dopo la sconfitta. Elementi chiave come Udoh e Corsinelli tornano in campo, ma le condizioni di Spina sono incerte. Arbitrerà ...msn

Calendario Sport invernali oggi: orari 9 marzo, programma, tv, streaming: Di seguito il calendario completo degli Sport invernali oggi (sabato 9 marzo), il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming. Gli eventi saranno trasmessi, a seconda dei casi ...oasport