Ragazza di 13 anni muore cadendo dalla finestra | una vera tragedia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 9 marzo 2024) Una tragica vicenda ha sconvolto il quartiere di Centocelle, a Roma, dove unadi 13è morta in seguito alla caduta da unadi un appartamento, situato in una via poco distantefermata della metro C Gardenie. L’incidente si è verificato poco dopo le 14:30 di oggi, sabato 9 marzo, lasciando la comunità locale in uno stato di profondo shock. L’allarme è stato dato da alcuni residenti che, avendo udito un forte tonfo provenirechiostrina interna del palazzo, hanno immediatamente capito che qualcosa di grave era accaduto. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini per fare luce sui fatti. Secondo le prime ricostruzioni e gli elementi raccolti, l’ipotesi che al momento prevale tra gli inquirenti è quella del gesto volontario. La salma della giovane è ...