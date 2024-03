Queste reazioni degli elettori allo Stato dell’Unione di Biden ricadono in gran parte su linee partigiane

Torino, Paro a Dazn: "Che reazione dopo il gol! Poi il Napoli ci ha costretti a stare bassi": Sanabria si è risbloccato. "Sono felice per lui, ha fatto un gran gol. Abbiamo bisogno di continuità. Sono contento e penso che questo possa essere un ottimo punto di ripartenza per lui. Noi dovevamo ...tuttonapoli

Napoli-Torino 1-1, addio Champions La reazione dei napoletani al Maradona | VIDEO: Napoli Torino 1-1, gol di Kvaratskhelia e Sanabria, gli azzurri non vanno oltre il pareggio e forse sprecano l'ultima possibilità di rimettersi in carreggiata per un posto in UEFA Champions League. Ad ...msn

È deciso: esonerano Allegri | La reazione di Mourinho: a luglio allenerà la Juventus: Sempre più tifosi bianconeri sono convinti che, al di là delle dichiarazioni pubbliche di Giuntoli, che alcune settimane fa ha confermato Massimiliano Allegri pubblicamente, spiegando che la società è ...jmania