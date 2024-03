Quattro influencer con 50 milioni di follower nel mirino della Finanza di Bologna | anche Gianluca Vacchi e Luis Sal

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 9 marzo 2024), 9 marzo 2024 - Notie digital creator bolognesi nel. L’operazione si è chiusa con il recupero a tassazione per oltre 11di euro, attraverso l'approfondimento di due differenti contesti operativi. Il primo ha riguardato 4, seguiti da 50diin totale: l’imprenditore, dj e star del web, lo youtuber che ha fatto causa a FedezSal, Giulia Ottorini, Eleonora Bertoli. Per due di loro, completamente sconosciuti al fisco, le Fiamme Gialle hanno dovuto ricostruire i proventi ottenuti non solo attraverso pubblicazioni sui social e collaborazioni professionali avviate con aziende ...