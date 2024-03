Quattro anni fa Conte e Speranza ci chiudevano in casa | la pandemia riletta dai social

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 9 marzo 2024) Adal lockdown deciso dall’allora premier Giuseppeper fermare laSars-CoV-2 in Italia, si può leggere e analizzare oggi la storia dellaCovid anche dal numero di post suipubblicati dai maggior leader politici che hanno usato le parole chiave Covid e. E soprattutto dalle reazioni che hanno generato negli utenti delle piattaforme. “Andrà tutto bene”: la frase che non ha portato bene “Siamo passati – si legge nel viaggio a ritroso realizzato dalla società Arcadia – dal dominio incontrastato di Giuseppe(2020 e 2021), al sorpasso di Giorgia Meloni nei confronti prima di Matteo Salvini e poi dello stesso(2022 e 2023), per poi ridisegnare gli equilibri tra leader di ...