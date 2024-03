Quattro anni dal primo lockdown | dimenticarsi della pandemia mette a rischio il nostro futuro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) 9 marzo 2020, scattava ilnazionale. Il 21 febbraio 2020 era stato individuato ilcaso italiano di infezione da Covid-19. Erano giorni tremendi, di paura e sgomento. Ma anche di confusione, errori e di inconfessabili pressioni. Non è casuale che fino ad ora il tristeversario sia passato nel silenzio di quasi tutti i media mainstream. Proprio per questo è bene ricordare cosa accadde. Non dimentichiamoci che… 28 febbraio 2020: i positivi in Lombardia erano già 531 dei quali 103 nella zona bergamasca. L’allora assessore al Welfare, Giulio Gallera, dichiarava, riferendosi ad Alzano: “Nuove zone rosse non sono all’ordine del giorno nell’ordinanza che abbiamo preso”. 2 marzo: i contagi a Bergamo in 24 ore sono quasi raddoppiati da 100 a 209, Gallera annuncia: “Stiamo lavorando intensamente… per rafforzare il personale ...