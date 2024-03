Quanto guadagna Perla Vatiero nella casa del Grande Fratello?

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 9 marzo 2024)ha fatto un gran affare quando è entratadele gli intensi confronti con Mirko Brunetti le hanno garantito un cachet stellare per ogni settimana trascorsa nel reality. Per la sua passata partecipazione a Temptation Island e per il tanto chiacchierato triangolo con Greta Rossetti, la concorrente ha acquisito molta popolarità e rimane la più quotata per arrivare alla finalissima con Beatrice Luzzi. Ma esattamente,viene pagata per restare? Il compenso percepito daalÈ noto che i concorrenti delricevono cachet variabili in base alla ...