Quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone con la vittoria ad Are? Cresce il montepremi stagionale

(Di sabato 9 marzo 2024)ha vinto il gigante di, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurra si è imposta sulla pista svedese e ha così conquistato il quinto successodopo la doppietta firmata nei giganti di Tremblant, il sigillo nel superG della Val d’Isere e l’affermazione nel superG di Kvitfjell. La valdostana è stata impeccabile in terra scandinava, ha recuperato di forza dalla terza posizione ottenuta nella prima manche e ha fatto festa davanti alla padrona di casa Sara Hector e alla svizzera Lara Gut-Behrami.ha conquistato il 26mo successo nel massimo circuito internazionale itinerante, allungando in testa alla classifica delle italiane più vincenti di sempre in Coppa del Mondo (Sofia Goggia resta ferma a 24). La nostra ...

