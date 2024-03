Quante posizioni guadagna l’Italia nel ranking mondiale di rugby? Storico sorpasso all’Australia!

(Di sabato 9 marzo 2024)grazie al successo interno sulla Scozia per 31-29 nella quarta e penultima giornata del Sei Nazioni 2024 di, ha scavalcato l’Australia per oltre mezzo punto nel, salendo così dal decimo al nono posto della graduatoria, piazzamento che potrebbe anche essere migliorato già al termine del torneo. La Nazionale del CT Gonzalo Quesada, infatti, vincendo con due punti di scarto ha incassato 1.47, salendo da 76.58 a 78.05, mentre la Scozia, perdendo lo stesso ammontare, è scesa da 84.29 ad 82.82.ha cosìto una posizione, mentre gli scozzesi hanno comunque salvato la sesta piazza.sa già che al termine di questa giornata resterà comunque al nono posto, al di là del risultato di Galles-Francia: i gallesi possono perdere ...

L'oroscopo e posizioni settimana dall'11 al 17 marzo: Ariete imbattibili: Ottime notizie anche per il Toro, sia per quanto riguarda la vita di coppia che il lavoro. A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco. 1° Pesci: finalmente Venere vi ...it.blastingnews

Corsa Champions League, Quante squadre si qualificano e i criteri in caso di arrivo a pari punti: Il regolamento di Serie A per la stagione in corso secondo il Consiglio federale: cosa succede in caso di parità di punti fra due squadre e i posti Champions ...sport.virgilio

Molte maestre, poche manager: Si potrebbe riassumere così una delle ragioni del cosiddetto “gender pay gap”, il fatto che le donne vengano pagate meno degli uomini: c'entrano soprattutto gli stereotipi e la discriminazione ...ilpost