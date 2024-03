Quando | sessant' anni fa | Bologna-Inter valeva lo scudetto

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 9 marzo 2024) Il succo della storia è racchiuso tutto in un paradosso. Perché novanta minuti sono chiamati a decidere quello che un campionatoo non è riuscito a stabilire. Il 7 giugno del 1964, all’Olimpico di Roma, si gioca una gara molto particolare. Per la prima volta nella sua storia loverrà assegnato da uno spareggio. Da una parte c’è l’di Herrera, una squadra che aveva trasformato la cantilena Sarti-Burgnich-Facchetti in un’invocazione da rosario. Dall’altra c’è ildi Fulvio Bernardini detto Fuffo. L’incipit della storia, però, viene scritto qualche giorno prima. All’alba dell’ultima giornata rossoblù e nerazzurri sono appaiati in testa alla classifica. L’, campione in carica, ospita a San Siro l’Atalanta. Corso e Jair affondano la Dea, ma proprio...