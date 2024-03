Quando piantare la lavanda e come fare

(Di sabato 9 marzo 2024) Se vuoi avvicinarti al mondo del pollice verde ti consiglio di cominciare a prenderti cura della. Laè perfetta dasul proprio balcone di casa ed è una pianta sempre verde e cespugliosa alta tra i 70 e i 90 centimetri. Solitamente deve essere piantata tra i mesi primaverili ed estivi e si dirada dopo circa 2 mesi. Mentre la raccolta può avvenire già dopo 3 o 4 mesi. In questo modo potrai raccogliere i fusti, farli seccare per poi utilizzarli per profumare l’ambiente di casa. Laè una pianta perenne e quindi ogni anno si rigenera da sola. Tuttavia la piantina tenderà a morire dopo 3 o 4 anni e quindi dovrà essere ripiantata. Se vuoi scoprire nello specifico tutti i facili passaggi da seguire devi solo continuare a leggere. Dopo i consigli di questa pagina pianterai la ...

