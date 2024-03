Quando inizia la F1 oggi su TV8 | orario in chiaro | programma gara GP Arabia Saudita 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) Tutto pronto al Jeddah Corniche Circuit per il Gran Premio dell’, valevole come secondo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo il round inaugurale in Bahrain, si gareggia nuovamente di sabato per evitare la concomitanza con il Ramadan, che comincerà proprio nella giornata di domenica 10 marzo. Riflettori puntati in particolare sul duello in prima fila tra Max Verstappen e Charles Leclerc, anche se l’olandese della Red Bull scatta dalla pole position e dovrebbe avere un passo superiore alla concorrenza almeno sulla carta. La seconda linea dello schieramento sarà composta poi dall’altra Red Bull di Sergio Perez e dall’Aston Martin di Fernando Alonso, davanti alle McLaren (terza fila) e alle Mercedes (quarta fila). 11° al via il giovane talento Oliver Bearman, al debutto assoluto nella categoria con ...