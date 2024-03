Quando gioca Sinner la prossima partita | definito l’avversario Data | programma | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) Prosegue il cammino di Janniknel main draw di singolare maschile del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: l’azzurro, numero 3 del seeding, ha battuto l’australiano Thanasi Kokkinakis ed attende al terzo turno il vincente del match tra il teutonico Jan-Lennard Struff, numero 25, ed il croato Borna Coric. Il match in questione si giocherà domenica 10 marzo, ma campo ed orario sono ancora da definire e si conosceranno nella notte italiana tra sabato e domenica: l’azzurro non ha mai incontrato Struff, mentre ha vinto l’unico precedente contro Coric, a Montecarlo 2022. La diretta tv del match di Janniknel torneo di Indian Wells 2024 di tennis sarà affia Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno o Sky Sport Max, mentre la direttasarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la ...