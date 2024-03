Quando gioca Sinner contro Struff nella prossima pratita a Indian Wells 2024 | data e orario

De Rossi, Prandelli: «Idee e coraggio, è un leader nato. Oggi è l'uomo giusto al posto giusto»: Alzi la mano chi ha ascoltato o letto in queste ore la frase più "gettonata" del momento: «Da Quando giocava, si capiva che De Rossi sarebbe stato un ottimo ...ilmessaggero

Lory Del Santo: «Seguo Sinner, ma non è sexy. Il mio sangue è per Alcaraz, a livello sessuale è una potenza»: Lory Del Santo ha vissuto mille vite, tra drammi e rinascite. Negli anni Ottanta conobbe Eric Clapton da cui ebbe un figlio Connor: «Quando è nato è stato veramente il giorno più bello della mia vita.leggo

Materazzi: “Inter in fuga Zero dubbi, superiorità netta. Inzaghi, famiglia come nel Triplete”: Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore dell'Inter ha parlato della cavalcata in campionato della squadra di Inzaghi ...fcinter1908