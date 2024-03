Quagliarella su Napoli-Torino | “Per gli azzurri pesante passo falso”

Napoli-Torino 1-1 pagelle a confronto, Milinkovic-Savic: il migliore del Toro, c'è anche un 8: Se da una parte c'è Kvaratskhelia, dall'altra Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere del Torino chiude la saracinesca e para praticamente tutto, alla sua centesima in Serie A.torinogranata

Niente Simeone-Osimhen nel finale Calzona spiega: "Noi non buttiamo palle in mezzo...": Proprio come negli anni di Sarri, e spesso anche con Spalletti, il Napoli di Calzona rinuncia al doppio centravanti per non perdere il filo del gioco ...tuttonapoli

Castellammare - Torneo internazionale Youth Cup 'Fattorie Donna Giulia', Quagliarella: «Meno social, ai ragazzini di oggi consiglio di divertirsi»: Il desiderio mai realizzato di indossare la casacca della Juve Stabia: «Avrei voluto dare loro un Quagliarella al top che facesse divertire. Il mio futuro Da adesso in poi si vedrà» ...stabiachannel