PWR | Info & Card finale “Divide Et Impera 2024”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 9 marzo 2024) Lee ladi “Et”, prossimo Show della Pro Wrestling Roma, in programma Domenica 10 Marzo alla Stazione Birra di Roma: PWREtDomenica 10 Marzo – RomaStazione Birra – Via Placanica 172 Inizio Show ore 17.30 -Biglietti Online QUI Titolo Italiano IWAFlowey Queen (c) Vs Karim Brigante EPW Silver TitleLuke Astaroth (c) Vs ??? Qualifyng Match for Roman Rumble Entrance NumberMr. Mastodont Vs Omar Prince Vs Uragano Nero 2 Of 3 Stage Jackpot Tag Team MatchRoman Dinasty (Dave Blasco; Flavio Augusto) Vs Two Bastalanders (Zero The Fool; Tao Man) Street Fight MatchDavide Adami Vs Christian Gladio Dogma Scouting Match ...