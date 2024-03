Pure l' acqua inquina e meglio accoppiarsi con i nani | tutti i deliri verdi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) L', quindinon lavarsi o farlo con estrema parsimonia. L'insegnamento di Fulco Pratesi e Angelo Bonelli non è però l'unicoo dei neo-luddisti. C'è chi suggerisce dicon iperché le persone di bassa staturano meno, chi si sottopone a vasectomia per non fare figli (per lo stesso motivo) e chi addirittura pensa a carri armati elettrici. Registrati qui gratuitamente a Libero e leggi l'articolo integrale di Lorenzo Mottola