Puglia | maltempo | allerta per vento fino a burrasca forte e mareggiate Protezione civile | previsioni meteo

(Di sabato 9 marzo 2024) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore. Si prevedono “venti da forti adai quadranti meridionali, con raffiche. I rinforzi più intensi si avranno lungo costa e sui settori montuosi.lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper ...

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di ... (noinotizie)

Torna il maltempo nel fine settimana: in Italia attesi nubifragi, grandinate e di un ulteriore carico di neve in montagna. In Puglia tornano pioggia e freddo. L'ennesimo Weekend di... (quotidianodipuglia)

In dieci regioni o parti di regioni d’Italia oggi allerta per temporali (immagine di home page trattava schema diffuso dal dipartimento della Protezione civile ). Fra queste la Puglia . Il ... (noinotizie)

PROTEZIONE CIVILE – ROMA * maltempo: « ALLERTA ARANCIONE SU SETTORI DI LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA E VENETO: maltempo: allerta arancione su settori di Liguria ... in estensione a Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio, Molise, Abruzzo, Umbria, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I ...agenziagiornalisticaopinione

Allerta gialla per vento forte in Puglia: raffiche di burrasca e mareggiate: Rimani in casa se possibile. Se devi uscire, evita di sostare sotto alberi o cartelloni pubblicitari. Metti in sicurezza gli oggetti esterni che potrebbero essere danneggiati dal vento. Presta ...giornaledipuglia

ALLERTA METEO, pesante Avviso della Protezione Civile: in arrivo PIOGGIA, NEVE e VENTI forti su molte Regioni: Una vasta area perturbata, presente sulla Francia, si avvicina all’Italia e, dalla prossima notte, determinerà una nuova e generale fase di maltempo, con precipitazioni diffuse e abbondanti sulle regi ...ilmeteo