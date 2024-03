"Pronto a mettere al bando Tik Tok". La decisione di Biden

(Di sabato 9 marzo 2024) Il Congresso Usa sta studiando un disegno di legge peralTiktok nel Paese:offre il suo appoggio in caso di approvazione

Novak Djokovic pronto a smettere con il tennis?. Un altro anno ai massimi livelli per Novak Djokovic nel mondo del tennis. La leggenda vivente si sta preparando con assoluta attenzione alla prossima stagione ... (Leggi)

Il caso della Polonia spaccata a metà dopo il voto : il governo centrista - il capo dello Stato di destra pronto a mettere veti su tutto. Lo scontro tra il governo polacco guidato dal primo ministro Donald Tusk ed il presidente della Repubblica Andrzej Duda ha ormai superato il punto di non ... (Leggi)

Quasi tutto Pronto per la partita del secolo: anche Polk, Tony G e Nik Airball nella mischia: Ci saranno anche Tony G. e Doug Polk nella partita che viene considerata "del secolo" ad Hustler Casino Live, programmata per fine maggio ...assopoker

Incendio al Pronto soccorso del Policlinico: Questa sera, un principio di incendio si è sviluppato in un locale dell'ospedale Policlinico di Milano, in via San Barnaba, nei pressi del Pronto soccorso.cronacaossona

Milano, rogo al Pronto soccorso del Policlinico: lo spengono gli addetti dell’ospedale: Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 20.50 e i vigili del fuoco sono intervenuti pochissimi minuti dopo: nessun ferito ...ilgiorno