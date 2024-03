Promozioni e poltronissime Assalto al Teatro Lirico di Cagliari

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 9 marzo 2024); gratifiche; premi. E nuove assunzioni. Dalle elezioni che hanno visto prevalere Alessandra Todde, enti e amministrazioni sarde assistono a una febbrile corsa alla nomina prima del grande spoil system annunciato dalla presidente (e voluto dai sardi col voto). Una rincorsa che non lascia immune il Comune di. Anzi. Tra un paio di settimane, Paolo Truzzo non sarà più il sindaco del capoluogo, sostituito da un commissario scelto da Todde, che dovrà condurre la città al voto di giugno. E sono in molti a temere per il futuro prossimo. Ne è un esempio ildi, dove per statuto il sindaco è anche il presidente della fondazione che lo guida e quindi presiede il Comitato di Indirizzo (Cdi) che lo gestisce. Teoricamente il Cdi attuale – a maggioranza favorevole a Truzzo – ...