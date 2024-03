Promozione Pari quasi annunciato | della serie vietato farsi male

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 9 marzo 2024) Risultato finale che ci sta tutto. Il Barbara è sempre più vicino alla salvezza, per l’Osimostazione un punticino che lascia sperare BARBARA, 9 marzo 2024 – 0-0 che ci sta tutto al termine di una gara da zero emozioni. Alla squadra di casa un punto che non serve a niente e se proprio vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno diciamo che serve per dare tranquillità alla propria stagione in chiave salvezza. Per l’Osimo Stazione unche muove la classifica nei meandri dei bassifondi e che dà fiducia e speranza. Kaba nella prima parte di partita ha una opportunità che un difensore locale annulla. Il Barbara Monserra sicuramente ha provato a fare la partita ma ci vuole ben altro, come magari ha dimostrano in altre circostanze, per vincerle. BARBARA MONSERRA: Pigliapoco, Coltorti, Giobellina, Carbone, Pierpaoli (Omenetti), Togni, Morsucci (Ferrero), Serpicelli, Calcina, ...