Promozione | la squadra protagonista Campitello al comando coi ragazzi fatti in casa

(Di sabato 9 marzo 2024) TERNI – Un momento da incorniciare per il. Il club ternano si gode i risultati della prima, prima in classifica con 2 punti di vantaggio sul Bastia nel girone B di, e del settore giovanile. Domani i rossoblù di Massimo Lucà ospiteranno la Clitunno a sei giornate dalla fine del campionato, con l’obiettivo di provare, ormai, l’assalto all’Eccellenza con unafatta, quasi per intero, incresciuti nel vivaio rossoblù e che ora hanno l’opportunità di coronare un sogno. "Questa – sottolinea il dg Alberto Marconi – è la soddisfazione più grande per la nostra società. Inoltre ci stiamo giocando tutti i principali tornei del settore giovanile. La Juniores è seconda in classifica, gli Allievi sono primi e i Giovanissimi terzi. Nel corso di questa ...