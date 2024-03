Promozione Il Marina ci prova ma l’occasionissima è della Pergolese | alla fine 0-0

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 9 marzo 2024) Più squadra di casa specialmente nel primo tempo e specialmente grazie a Nacciarriti ma l’undici di Giorgini deve dire grazie a Ricci. Un punto che fa tanta classifica, 9 marzo 2024 – Partita a senso unico con ilche le hate di tutte per passare, specialmente nel primo tempo. Fai clic qui per vedere lo slideshow.del primo tempo poi Ricci ha salvato la propria porta. Nella ripresa calo delche ha corrisposto al calo di Nacciarriti.sfortunato ma muove la classifica e resta sempre dentro i play off.– Ricci, Cucinella, Maiorano, Rossetti, Giovagnoli, Carloni, Gregorini (Sabbatini), Gagliardi (Testoni), Pierandrei (Piermattei), Nacciarriti, Rossini (Gabrielli). All. ...