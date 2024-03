Promozione | decimo turno | Aurora | gara delicata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) La decima giornata di ritorno mette in palio punti pesanti per la salvezza nel girone B di. Questoè presentato dall’allenatore Martino Martinelli. Atletico Centobuchi-Casette Verdini: "Ora l’Atletico è in un buon momento ed è reduce dalla vittoria in casa della Cluentina. Il Casette Verdini non può perdere per sperare ancora nei playoff: 1X".Treia-Sangiorgese Monterubbiano: "Per entrambe è importante centrare la vittoria ma è ancora più rilevante non perdere. È da tripla". Matelica-Corridonia: "Il Matelica ha oramai un piede e mezzo in Eccellenza, ma andrà in campo per fare il pieno e non darà nulla per scontato: 1". Monticelli-Appignanese: "Vale lo stesso discorso fatto per il match dell’Treia, il Monticelli non può sbagliare la partita se vuole ambire ai playoff, ma dovrà ...