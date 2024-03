Promozione Castelfrettese sempre più nei guai | vince il Fermignano 3-0

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 9 marzo 2024) Il debutto di Pazzaglia è top. Un gol nel primo tempo e poi come reazione un palo. Nella ripresa la squadra di casa dilaga. Due espulsi uno per parte CASTELFERRETTI, 9 marzo 2024 – Cambio dell’allenatore e subito tre punti per la Fermignanese ora targata Simone Pazzaglia. L’ex tecnico di Fabriano Cerreto e Biagio Nazzaro indi più lasolo soletta fanalino di coda. 3-0 il risultato finale senza attenuanti. Il gol che spacca la partita al 33? con Calvaresi. Nella ripresa padroni di casa in 10 per l’espulsione, seconda ammonizione, di Patarchi eche colpisce il palo con Palazzi sulla successiva punizione. Anche la sfortuna ci ha messo lo zampino. Al 13? raddoppio di Izzo e al 26? l’under Santi firma il 3-0. Espulso sul finale Mazzarini. FERMIGNANESE: Fiorelli, Labate, Masullo ...