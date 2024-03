Dal cibo al guinzaglio, dai consigli dei veterinari di strada di Save The Dogs alla possibilità di identificare il proprio cane con microchip. Questo possono trovare allo Sportello animali appena ... (iodonna)

Lite tra due tredicenni fuori da scuola, un Prof interviene per dividerli. Spintonato e sbattuto contro un muro finisce in ospedale: Ha cercato di separare due alunni che stavano litigando, ma è finito contro il muro ed è stato portato in ospedale. Il fatto è accaduto venerdì mattina, 8 marzo, a Musso nel Comasco. Il protagonista è ...milano.repubblica

Cassino – Terza edizione della giornata delle lingue: “La terza edizione della giornata delle lingue – derivante dall’accordo di collaborazione tra l’associazione culturale LETTERATURE DAL FRONTE e ...ilpuntoamezzogiorno

Prof delle scuole medie prova a dividere due 13enni che litigano e viene picchiato: ricoverato in ospedale: Un docente di una scuola media della provincia di Como è intervenuto per dividere due alunni che litigavano ed è stato aggredito da uno di loro ...fanpage