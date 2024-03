Primavera C’è il derby d’Italia E i baby di Abate va a Verona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Oggi alle ore 13 la capolista Inter apre le porte alla Juventus per dare vita al sempre atteso: nonostante la distanza in classifica, con i bianconeri undicesimi a quota 31 punti a dispetto dei 49 dei nerazzurri, la sfida si preannuncia caldissima. La squadra di Chivu è reduce dal pareggio per 1-1 contro il Genoa di domenica scorsa, un mezzo passo falso che non ha cambiato le sorti del suo percorso, vantando 6 punti di distacco dalla Roma seconda in graduatoria, prossimo avversario dell’Inter in un duello cruciale per la stagione. Per la Juve di Montero, invece, espugnare il Konami Youth Development Centre rappresenta una delle ultime chances di avvicinarsi nuovamente a una zona playoff che al momento sembra un obiettivo complicato da raggiungere (una sola vittoria nelle ultime 6 partite per i piemontesi). Prima del ...