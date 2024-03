Primavera 1 – Pagelle Verona-Milan 1-0 | Camarda lotta | Zeroli spreca

L’Inter Primavera pareggia anche stavolta, ancora in trasferta, contro il Genoa con il risultato di 1-1. Enoch Owusu è l’ arma in più di Chivu, in difesa quasi tutti vanno male. Le pagelle della ... (inter-news)

LIVE Primavera - Inter-Juve 0-1, bianconeri avanti dopo 5': Crapisto (con deviazione) beffa Calligaris: 12.50 - Ancora 10 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Juve Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match! 12.45 - Come detto in sede di presentazione, ...fcinternews

LIVE Primavera - Inter-Juve 0-0, fischio d'inizio a Interello! Primo pallone per i nerazzurri: 4' - Prima verticalizzazione degli ospiti con Savio: suggerimento impreciso, Calligaris esce e fa suo il pallone. 3' - E' l'Inter, come da copione, a prendere ...fcinternews

Pagelle Verona Milan Primavera: TOP E FLOP dopo il primo tempo: I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25ª giornata di campionato 2023/24: Pagelle Verona Milan Primavera I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25ª giornata ...milannews24