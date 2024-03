Prima & Seconda categoria Tengono banco il derby a Lammari e quello a Fornaci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Nona di ritorno, domani, per i campionati di, dove i punti iniziano a pesare e ogni formazione mette in campo quel qualcosa in più, per i rispettivi interessi di classifica. In, nel girone "A", impegno casalingo "facile" per la capolista Marginone, contro i lunigianesi del Serricciolo, mentre, alle sue spalle, si infiamma la lotta per i play-off, con il Corsagna favorito sul campo del fanalino di coda Pescia: e l’opportunità è ghiotta per rafforzare il suo gran secondo posto. Fra i match più accattivanti c’è ilfra Capannori e Folgor Marlia (si gioca ai "Laghetti" di), con il programma che si completa con Mulazzo- Academy Porcari e Atletico Lucca-CQS Pistoia (rossoneri incompleti per le squalifiche di Centoni, ...