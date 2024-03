Prima Pagina IN Edicola | Inzaghi fa riposare Lautaro Martinez

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 9 marzo 2024) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORTrischia al Dall’Aara alle 18: il Bologna l’ha già fermato all’andata e battuto i Coppa. Motta ci riprova. Trappola per l’Inter: Thiago sa come si fa. I nerazzurri arrivano da dodici vittorie di fila nel 2024. I rossoblù cercano il settimo successo consecutivo e in casa sono riusciti a conquistare 35 punti in 14 partite. Ferguson ha recuperato. Simone fa: Sanchez o ...