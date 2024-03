Prima pagina Gazzetta dello Sport | “Juventus | Koopmeiners e Zubimendi”

La ‘ Prima Pagina IN Edicola ’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in ante Prima , i titoli dei principali quotidiani sportivi ... (inter-news)

2024-03-09 10:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com : Una buona base che andrà migliorata la prossima ... (justcalcio)

La Stampa lancia un'improbabile rimonta del Torino: "Ci crede ancora": "Pari in rimonta a Napoli: il Toro ci crede ancora" è il titolo che si può leggere nel taglio alto della Prima pagina de La Stampa oggi in edicola ...tuttonapoli

pagina 3 | Juve, il dopo Allegri in una lista: analogie e differenze fra figli del Gasp: La sfida dei bianconeri e l'Atalanta è anche una guerra dei mondi in panchina: oltre a pesare tanto per la lotta Champions, ci si possono leggere discorsi sul futuro ...tuttosport

Prima pagina - Tuttosport esagera: "Sanabria alla Diego: sussulToro!": "I figli di Gasp per il dopo Max" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi parlando del futuro della panchina bianconera. Domani Juventus-Atalanta, ci sono tre figli di Gasp nel mirino della Juve per ...tuttonapoli