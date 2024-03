Prima categoria | i pronostici di Ortolani Settempeda lanciatissima | occhio alla Vigor Montecosaro»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Le partite dell’ottava giornata di ritorno del campionato dipresentate da Angelo, fino a poco tempo fa sulla panchina dell’Esanatoglia. Folgore Castelraimondo-: "La, seconda in classifica, è determinata più che mai mentre mi sembra che la Folgore sia più proiettata a vedere cosa fare il prossimo anno. Le maggiori motivazioni potranno fare la differenza, anche se vincere a Castelraimondo non è mai semplice: X2". Montecassiano-Caldarola: "Il Caldarola sta lottando per uscire dzona calda, di fronte avrà un Montecassiano in forma e che sul suo campo sa farsi rispettare".-Camerino: "Una gara complicata e importante per entrambe: il Camerino ha un ...