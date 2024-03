Preolimpico di Taekwondo | Matonti realizza il sogno | si qualifica per Parigi 2024

(Di sabato 9 marzo 2024) Sofia, 9 marzo– E’ una straordinaria giornata per l’Italia dello Sport. Nel Torneodia Sofia, Ileniaconquista il pass per, con il primo posto nella categoria dei -49 kg. E’ stato entusiasmo il percorso gara sul quadrato bulgaro. L’atleta tricolore ha dominato tutti gli incontri in programma, battendo poi la svedese Ela Aydin 2-0 (R1 3-1/R2 9-6), per la finale ottenuta. E’ la terza carta olimpica per ilAzzurro. Insieme alla, volano alle Olimpiadi anche Simone Alessio e Vito Dell’Aquila (grazie ai Ranking Mondiali di riferimento). Fotoitalia.it

Taekwondo, Preolimpico Sofia 2024: la 19enne Ilenia Matonti compie l'impresa e vola a Parigi

