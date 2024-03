Premier League 2023 2024 | il Man Utd torna a sorridere | Everton battuto con due rigori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) Il Manchester United batte l’2-0 e scaccia la crisi di risultati indopo le due sconfitte consecutive contro Fulham e Manchester City. La squadra di Ten Hag chiude la pratica già nel primo tempo con le reti su rigore di Bruno Fernandes al 12? e di Rashford al 36?. I Red Devils nella ripresa subiscono tanto (23 i tiri totali nei 90? dei toffees) ma riescono a trovare un clean sheet e un successo prezioso per il morale. Lo United sale a 47 punti in sesta posizione a -3 dal Tottenham (che però ha due partite da recuperare). Rivede i fantasmi invece l’, che resta a 25 punti in classifica, con sole cinque lunghezze di vantaggio dal Luton. La squadra di Edwards però deve recuperare due partite e virtualmente potrebbe superare i ragazzi di Dyche. SportFace.