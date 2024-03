Preghiere per Arianna | morta a 13 anni ferita dal cavallo | “L’intera comunità è sotto choc”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 9 marzo 2024) Carpi (Modena), 9 marzo 2024 – Dopo la speranza, la preghiera, è l’ora del dolore. Quello straziante perGiaroli,tragicamente ieri a soli 13. Lacarpigiana tutta è sconvolta per la terribile notizia di quanto accaduto ad. Fin dalla serata di giovedì in tantissimi si sono uniti per pregare per la sua vita e manifestare la vicinanza e il supporto ai genitori, al fratello maggiore, ai nonni e agli zii. Le sue condizioni sono parse da subito disperate ma nessuno si è voluto arrendere. Fino alla definitiva sentenza che ha fatto precipitare tutti nel baratro. "Stamattina presto (ieri mattina per chi legge, ndr) sono stato avvisato che la vita diera in grave pericolo: chiedevano– racconta don Carlo Malavasi, a lungo ...