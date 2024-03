Predatori nelle Terre di Simba | la caccia grossa e l’espulsione dei Masai in Tanzania

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 9 marzo 2024) Indal 2009 ad oggidi(il Re Leone) più di 150.000sono stati espulsi dal loro territorio per creare lussuose riserve didestinate a VIP e oligarchi di mezzo mondo (arabi, russi, americani, in primis). Tour operator multinazionali mettono a disposizione della loro clientela lodge a 5 stelle, elicotteri e aeroporti privati. In questi airfield delle foreste africane passa di tutto e i gestori dei voli non gradiscono che ipossano monitorare le loro attività. Spostare persone e villaggi è talora necessario per realizzare infrastrutture destinate al bene comune, per esempio per la creazione di bacini idroelettrici. Ma sradicare intere comunità dalle proprie montagne (e trasferirle a 700/800 km di ...