Prato | un’altra aggressione a un lavoratore della Acca di Seano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024), 9 marzo 2024 – Il sindacato Si Cobas denuncia una “ennesimaai danni di un”, aziendalogistica del pronto moda con sede a): “Per la sesta volta un operaio è stato aspettato sotto la propria casa” a, “ed attto. Questa volta è successo ad Usman, delegato sindacaleper cui lavora come autista”. Ad aggredirlo, "anche questa volta” spiega il sindacato, due uomini col “volto coperto da caschi” e “armati di bastoni. Usman se l'è cavata con tre giorni di prognosi per una bastonata ricevuta grazie all'intervento di un suo collega e coinquilino che gli ha permesso di mettere in fuga i due aggressori”. Si Cobas ...