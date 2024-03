Prato | Paolo Benvegnù in concerto al Garibaldi con ‘È inutile parlare d' amore’

(Di sabato 9 marzo 2024), 14 marzo 2024 -sarà inil 14 marzo, alle ore 21, a IlMilleventi. Un’occasione per ascoltare dal vivo i brani di “Èd'amore", il nuovo bellissimo disco che dà il titolo anche al tour del cantautore "adottato" dalla città di. Èd'amore, anticipato dal singolo “Canzoni brutte" e contenente due speciali collaborazioni con Brunori Sas nel brano “L’oceano” e Neri Marcorè in “27/12”, segue la pubblicazione dell’ep “Solo Fiori”, che è valso aun grande plauso da parte della critica e la presenza nella cinquina di finalisti delle Targhe Tenco 2023 nella categoria “Migliore canzone singola”. Se quest’ultimo era una sorta di ...

Firenze, 22 febbraio 2024 - Grande festa a Prato , al cinema Multiplex Omnia Center via delle Pleiadi 16, per la prima del film ‘Non aprite quella bara’ del regista Matteo Querci. L’appuntamento è ... (lanazione)

Non aprite quella bara. Il film made in Prato pronto al gran debutto. La première all’Omnia: Paolo Hendel. Alessio Sardelli e Barbara Enrichi. Con la star di Hollywood Tomas Arana. . Multisala Omnia, giovedì 14 marzo alle 21: arriva finalmente Non aprite quella bara, commedia noir made in ...lanazione

Francesco De Gregori live a Prato in piazza Duomo: Ed ecco il primo ospite rivelato per la IX edizione di Settembre|Prato è Spettacolo, il Festival organizzato da Fonderia Cultart in collaborazione con il ...gonews