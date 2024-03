Prato | apre la Sala del Silenzio | un luogo dove fare meditazione tra incenso | pittura e tè

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024), 9 marzo 2024 – Untrae tè tradizionale cinese. Si chiamadele ha aperto i suoi battenti in via Arezzo a. In questoa farla da padrone sono latradizionale cinese, la degustazione dell’e dei più antichi tè cinesi. Nelladelsi può provare dunque un percorso didal forte potere evocativo e soprattutto rilassante. Un’esperienza unica appena inaugurata alla quale sono stati invitati esponenti della comunità cinese di. La presentazione in partnership con l’Associazione Generale ...