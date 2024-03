Porta con se un’arma per motivi religiosi | ma in Italia è vietato | denunciato in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 9 marzo 2024) Pubblicato il 9 Marzo, 2024 Un giovane cittadino Sikh di Pontinia è stato deferito per il possesso abusivo di un coltello a serramanico, cercando di giustificarsi con una regola di vita della sua comunità religiosa. L’Episodio a Terracina Il 7 marzo, i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Aliquota Radiomobile di Terracina hanno deferito in stato di libertà un cittadino classe 2003 per il reato di porto abusivo di arma bianca, dopo averlo trovato in possesso di un coltello a serramanico proibito. La Giustificazione Religiosa Il giovane di origini indiane ha cercato di spiegare il possesso del coltello citando una regola della comunità Sikh, che prevede il porto di un pugnale chiamato Kirpan come impegno per il rispetto di sé e per la libertà di spirito. Obblighidei Sikh La religione Sikh impone ai suoi seguaci di mostrare la propria ...