Ponte Galeria | per sequestrare la ex spara un colpo di fucile contro il figlio 16enne

(Di sabato 9 marzo 2024) Roma, 9 marzo 2024 – Un giovane appena 18enne, gravemente indiziato di tentato omicidio ai danni di un, aggravato perché commesso per eseguire il sequestro di persona di una donna, madre del minore, avvenuto nel pomeriggio dello scorso 3 marzo, a Roma, in zona, è stato rintracciato e arrestato a Antibes (Francia) da personale della polizia nazionale francese in collaborazione con il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell’Interno e soprattutto grazie alle indicazioni dei Carabinieri della Stazione di Romache hanno condotto le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma. L’uomo era destinatario di un mandato di arresto europeo diffuso sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di ...

