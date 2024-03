Polizia | Borghi Iv | ' Barbato simbolo di altruismo e forza'

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “Sarebbe un errore aprire una polarizzazione che vorrebbe contrapporre chi sta con la polizia e chi sta con gli studenti. Si tratta di un sbaglio da non compiere. Non si ... (calcioweb.eu)

The post La Befana al Gemelli, l’arrivo in Lamborghini con la Polizia di Stato – Foto appeared first on Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria. (giornaledellumbria)