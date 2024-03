“Pizzeria in Carcere” | innovazione e rieducazione dietro le sbarre

Rivolta nel Carcere di piazza Lanza, quattro agenti feriti. «Colpiti con pugni, calci e bastoni»: Ore di tensione, ieri pomeriggio, nel Carcere di piazza Lanza, a Catania, dove un gruppo di 15 detenuti ha reagito con violenza a una perquisizione straordinaria del personale di polizia penitenziaria ...meridionews

Rivolta nel Carcere di piazza Lanza, quattro agenti finiscono in ospedale: “Per oltre un’ora nel pomeriggio di ieri, il reparto Simeto del Carcere di piazza Lanza a Catania, è stato messo a ferro e fuoco dai rivoltosi. Poi, con non poca difficoltà, la Polizia penitenziaria è ...mondopalermo

Sesso per evitare sfratti a Nocera, finisce in Carcere ufficiale giudiziario: Un ufficiale giudiziario in servizio al Tribunale di Nocera Inferiore è finito in Carcere per concussione sessuale aggravata, violenza sessuale aggravata, rivelazione di segreto d’ufficio e corruzione ...internapoli