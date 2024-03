Pisa-Ternana | Serie B | un limbo pericoloso | probabili formazioni e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 9 marzo 2024) LaB 2023/2024 prosegue la propria marcia affrontando la ventinovesima giornata di campionato, che si annuncia come sempre piena di equilibrio e decisamente incerta. La sfida nello specifico, in programma sabato 9 marzo con inizio alle ore 16:15, mette di fronte all’Arena Garibaldi ildi Alberto Aquilani e ladi Roberto Breda. Dueche attualmente vivono in une che dovranno capire, bene, cosa fare da grandi in questo torneo cadetto che potrebbe riservare a toscani e umbri tante sorprese. Ma saranno positive o negative? Ecco tutto quello che c’è da sapere sucon le ultime, il pronostico, il momento delle due squadre e dove sarà possibile assistere in televisione alla ...