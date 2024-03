Pisa-Ternana 1-0 | Fere beffate allo scadere

(Di sabato 9 marzo 2024) Terni, 9 marzo 2024 –beffatadaldopo aver centrato una traversa e due pali, collezionando diverse occasioni da rete. Zero punti e tanti rimpianti per i rossoverdi di mister Breda all’ Arena Garibaldi. Un gol all 89° di Moreo piega le, che restano nei bassifondi della classifica, e premia i toscani di mister Aquilani che si affacciano invece in zona play off. Primo tempo equilibrato, con una buona occasione di Tramoni fermato da Iannarilli e la clamorosa traversa di Luperini, di testa a un passo dalla linea di porta. Nel secondo tempo domina a lungo la, che coglie un palo con Favilli e un legno esterno con Lucchesi, sfiorando il vantaggio ancora con Luperini e Favilli che costringono Loria a grandi parate. Nell’ultimo quarto d’ora cala però ...

