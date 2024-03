Pisa | incendio in un terreno Scoperte 8 bombole di GPL a rischio esplosione

(Di sabato 9 marzo 2024) Due squadre dei VigiliGpl del fuoco disono intervenute nella serata di ieri, 8 marzo 2024, in via Piave località Fornacette nel Comune di Calcinaia per l'di cumuli di materiali vari L'articolo proviene da Firenze Post.

Vicopisano : incendio nell’abitazione uccide due donne. Pubblicato il 7 Marzo, 2024 Tragedia a Vicopisano , in provincia di Pisa, dove sono morte due donne in un incendio . Le vittime sono un’anziana 91enne e la ... (Leggi)

Dramma vicino Pisa : Nadya muore per salvare da un incendio l’anziana che accudiva. Dramma intorno alle 4 della notte scorsa, tra mercoledì 6 e giovedì 7 marzo, a San Giovanni alla Vena, nel comune di Vico Pisa no. Due persone sono morte a ... (Leggi)

