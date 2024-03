(Di sabato 9 marzo 2024) Grosseto, 9 marzo 2024 –. L’ultimo saluto aRadiconi –ieri a 15stroncato da un malore mentre era in auto con la madre che era andato a prenderlo all’uscita di scuola – è stato straziante. Centinaia di persone nonvolute mancare aldel ragazzo, che si è tenuto alla chiesa del Cottolengo. Una morte che ha toccato tutti e che lascia increduli e impotenti. Don Giampaolo, parroco del Cottolengo si è commosso di fronte a quella bara bianca: “Non ciper spiegare quello che è successo e nemmeno risposte esaustive e anche la nostra fede è messa prepotentemente in gioco”. IldiRadiconi, ...

Pioggia, palloncini e lacrime. Lo strazio al funerale di Riccardo, morto a 15 anni: “Non ci sono parole”: Grosseto, 9 marzo 2024 – Pioggia, palloncini e lacrime. L’ultimo saluto a Riccardo Radiconi –morto ieri a 15 anni stroncato da un malore mentre era in auto con la madre che era andato a prenderlo ...lanazione

Maccabi Haifa-Fiorentina 3-4, Barak firma vittoria viola: Vittoria sofferta ma molto importante per la Fiorentina che a Budapest in campo neutro (per le note vicende israeliane) batte il Maccabi Haifa per 4-3 senza non poche difficoltà. (ANSA) ...ansa

Verona, senzatetto dorme sotto la pensilina del bus per ripararsi dalla Pioggia: multa e Daspo: Allontanamento e 150 euro di sanzioni a un 23enne. I volontari della Ronda della Carità contro i vigili: «Dov’è il buon senso». Ma a chiamarli è stato il guardiano del vicino parcheggio ...corrieredelveneto.corriere