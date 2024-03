Pioggia e freddo a Pasqua | Giuliacci non lascia scampo con la previsione

(Di sabato 9 marzo 2024) Che tempo farà a2024? L'aggiornamento sul meteo di domenica 31 marzo è fornito dal colonnello Mario, che certamente non fa felici gli italiani che volevano godersi il lungo weekend di festa: “E' probabile che anche nella seconda parte di marzo l'alta pressione continui a tenersi a distanza dalla nostra Penisola, rendendo perciò difficili i lunghi periodi di tempo stabile e soleggiato. Gli scenari sembrano escludere una fuga verso la primavera inoltrata, mano comunque spazio alla possibilità che durante il periodo disi presentino delle fasi soleggiate. Ci sarà una fase ancora tipicamente atlantica, in cui le piovose perturbazioni provenienti dall'Oceano continueranno ad attraversare con regolarità il Mediterraneo incrociando sul loro percorso anche la nostra Penisola”. Ed ecco ...

Breve tregua dal maltempo oggi in tutto il Lazio . Il cielo sarà principalmente nuvoloso e a tratti soleggiato, ma non sono previste piogge, che torneranno però già da domani.Continua a leggere (fanpage)

Torna il maltempo nel fine settimana: in Italia attesi nubifragi, grandinate e di un ulteriore carico di neve in montagna. In Puglia tornano pioggia e freddo. L'ennesimo Weekend di... (quotidianodipuglia)

Torna il maltempo nel fine settimana: in Italia attesi nubifragi, grandinate e di un ulteriore carico di neve in montagna. In Puglia tornano pioggia e freddo. L'ennesimo Weekend di... (quotidianodipuglia)

Protesta Oss a oltranza, 17 giorni in tenda per chiedere lavoro: Diciasettesimo giorno di protesta per gli operatori socio sanitari del Policlinico di Monserrato, che hanno piazzato le tende sotto l'assessorato regionale della Sanità in via Roma a Cagliari per chie ...ansa

Weekend di maltempo anche in Puglia: arrivano Pioggia e freddo. Allerta meteo gialla, ecco le previsioni meteo: Torna il maltempo nel fine settimana: in Italia attesi nubifragi, grandinate e di un ulteriore carico di neve in montagna. In Puglia tornano Pioggia e freddo. L'ennesimo weekend di ...quotidianodipuglia

Previsioni meteo Pasqua 2024: novità su Pioggia, freddo e neve: Mancano ancora tre settimane, però le previsioni meteo a lungo termine cominciano a mostrare quella che potrebbe essere uno scenario credibile per la Pasqua 2024. In particolare, in base alle elaboraz ...meteogiuliacci